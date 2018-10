Dortmund nastúpi proti Monacu bez zranených Kagawu i Schmelzera

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Tottenham v šlágri proti Barcelone bez piatich hráčov základu

Dortmund 2. októbra (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund sa v stredajšom dueli A-skupiny Ligy majstrov proti AS Monaco musia zaobísť bez stredopoliara Šindžiho Kagawu i obrancu Marcela Schmelzera. Obaja pre zranenia vynechali utorňajší tréning. Odkladá sa aj plánovaný návrat ďalšieho obrancu Ömera Topraka.Borussia nastúpi proti Monaku v pozícii lídra nemeckej bundesligy, do ktorej sa cez víkend dostala vďaka triumfu 4:2 na ihrisku Bayeru Leverkusen. Vo štvrťfinále v sezóne 2016/2017 však ťahal vestfálsky tím v oboch stretnutiach s "kniežatami" za kratší koniec.Tottenhamu Hotspur bude v stredajšom šlágri B-skupiny futbalovej Ligy majstrov proti FC Barcelona chýbať päť hráčov zo základnej zostavy.K stredopoliarovi Dele Allimu, ktorý bude nútene absentovať pre zranenie zadného stehenného svalu, sa pridali aj stredopoliari Christian Eriksen (brucho) a Moussa Dembele (stehno) i obrancovia Jan Vertonghen (zadný stehenný sval) a Serge Aurier (stehno). Ani jeden z nich sa nevráti do hry pred reprezentačnou pauzou, ktorá bude v polovici októbra. Po zranení už ale bude k dispozícii brankár Hugo Lloris, ktorý bol mimo od konca augusta.