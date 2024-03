Dosiahnutie dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom je v nedohľadne, tvrdí Katar

12.3.2024 (SITA.sk) - Dosiahnutie dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas stále nie je na dosah. Ako informuje spravodajský portál Sky News , uviedol to hovorca katarského ministerstva zahraničia.„Nie sme blízko k dohode o prímerí v Gaze, ale stále sa nádejame," povedal hovorca rezortu Madžíd al-Ansárí.„Nevidíme, že by sa obe strany zbližovali v jazyku, ktorý by mohol vyriešiť súčasné nezhody ohľadom implementácie dohody," dodal s tým, že Katar pracuje skôr na dosiahnutí permanentného prímeria v Pásme Gazy, ako na krátkodobom prímerí.Izrael však trvá na tom, že akékoľvek prímerie musí byť dočasné. Tiež vyhlasuje, že jeho cieľom je zničiť Hamas. Militantná skupina zas tvrdí, že prepustí viac ako 100 rukojemníkov, ktorí sú stále v Pásme Gazy, v rámci dohody, ktorá ukončí vojnu . Katar je jedným z kľúčových hráčov pri vyjednávaní medzi Izraelom a Hamasom.