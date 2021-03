Dôsledky druhej vlny pandémie majú byť miernejšie, myslí si analytik

Pozitívnejší vývoj ako sa očakávalo

Postupné zlepšovanie situácie na trhu práce

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Druhá vlna pandémie by mohla mať miernejšie negatívne ekonomické prejavy ako jej prvá jarná vlna, najmä v priemysle. Hoci pravdepodobne pretrvá dlhšie, spolu s opatreniami na ochranu pracovných miest, ktoré už vychytali časť detských chorôb, by tak aj jej negatívne dopady na nezamestnanosť mohli byť limitované.V reakcii na februárový nárast miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku o 0,09 percentuálneho bodu na 7,9 percenta to uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák „Po ukončení podporných schém je možné v druhej polovici roka očakávať druhú vlnu prepúšťania, najmä pri umelo podporených pracovných miestach, ktoré by pravdepodobne zanikli bez ohľadu na pandémiu," tvrdí analytik. Očakáva však, že opatrenia vláda s najväčšou pravdepodobnosťou definitívne ukončí až po odznení pandémie, teda až v čase, keď by sa mal už štartovať aj ekonomický rast.Podobne ako počas posledného leta by tak vyšší prítok nezamestnaných do evidencie úradov práce mohol byť podľa Koršňáka kompenzovaný i vyššou absorpciou nezamestnaných trhom práce. „To by malo výrazne tlmiť aj ďalší nárast miery nezamestnanosti. Druhá vlna prepúšťania by tak mala len dočasne oddialiť, resp. spomaliť pokrízový pokles nezamestnanosti," dodal analytik.Situácia na trhu práce sa v čase pandémie vyvíja pozitívnejšie než sa na začiatku očakávalo, tvrdí analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák . Prvý štvrťrok tohto roka podľa neho výraznejšie zasiahne druhá vlna pandémie. „Súčasné opatrenia vo svojej podstate najviac zasahujú odvetvia vyžadujúce si prítomnosť zákazníka," upozornil.Uvoľnenie reštrikcií očakáva v neskoršej jari, po ktorom by v druhej polovici roka malo nasledovať postupné zlepšovanie situácie na trhu práce vďaka očakávanému ekonomickému oživeniu podporenému aj spotrebou domácností. „V súčasnosti očakávame už len veľmi jemné pohyby miery nezamestnanosti s postupným jemným klesaním v treťom a štvrtom štvrťroku, pričom priemerná miera nezamestnanosti by v tomto roku mala podľa našich odhadov dosiahnuť úroveň 7,6 %," dodal analytik Slovenskej sporiteľne.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku stúpla štvrtý mesiac po sebe. Vo februári dosiahla 7,9 %, oproti januáru sa zvýšila o 0,09 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali koncom februára 216 495 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti januáru tohto roka to predstavuje nárast o 2 614 osôb.