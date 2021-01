Dosluhujúci prezident USA Donald Trump nepríde na inauguráciu svojho nástupcu Joea Bidena

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump sa 20. januára nezúčastní na inaugurácii Joea Bidena . Oznámil to v piatok prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. Bude tak prvým dosluhujúcim prezidentom od Andrewa Johnsona (1865 - 1869), ktorý nebude na inauguračnej slávnosti svojho nástupcu.Tradične sa pritom odchádzajúci a nastupujúci prezident dovezú spolu na ceremoniál do Kapitolu, čo symbolizuje pokojné odovzdanie moci v krajine.Trumpovo vyhlásenie prišlo dva dni po násilnej okupácii Kapitolu jeho priaznivcami v čase, keď Kongres počítal hlasy Zboru voliteľov, aby formálne potvrdil Bidenovo víťazstvo v novembrových voľbách. Zasadnutie museli preto na niekoľko hodín prerušiť.Trump podľa agentúry AP nenaznačil, ako plánuje stráviť svoje posledné hodiny v úrade. Biden sa však na poludnie 20. januára stane prezidentom bez ohľadu na jeho plány.Viceprezident Mike Pence by sa na slávnosti mal zúčastniť.