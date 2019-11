Dostál a Viskupič navrhujú zrušenie bankového odvodu už od roku 2020

Na snímke poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) počas rokovania 45. schôdze NR SR 10. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. novembra (TASR) - Opoziční poslanci Ondrej Dostál a Marián Viskupič (obaja SaS) chcú zrušiť bankový odvod. Jeho nulová sadzba by podľa nich mala platiť už od roku 2020. Dosiahnuť to chcú pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložili počas rozpravy v druhom čítaní k novele zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) si však nemyslí, že tento krok by bol správny. "" podotkol.Osobitný odvod majú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka by sa jeho výška mala zdvojnásobiť. V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Plénum vo štvrtok posunulo novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií do druhého čítania. Poslanci o nej rokujú v tzv. zrýchlenom režime.