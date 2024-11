Dostál ostro kritizuje Ficovu návštevu v Číne: Je to ústupok voči komunistickému režimu (video)

Fica neupozornil na ľudskoprávne otázky

Významná z ekonomického hľadiska

4.11.2024 (SITA.sk) - Poslanec Ondrej Dostál SaS ) sa pre agentúru SITA kriticky vyjadril k návšteve predsedu vlády SR Roberta Fica v Číne, pričom označil jeho správanie ako "hanbu" a ústupok voči čínskemu komunistickému režimu."Je hanba, že Robert Fico sa podkladá čínskemu komunistickému režimu. Komunistická diktatúra v Číne nie je výsledkom slobodného rozhodnutia ľudu Číny a bola im násilne vnútená aj za cenu porušovania ľudských práv," uviedol Dostál.Dodal, že aj keď sú obchodné vzťahy s rôznymi krajinami vrátane Číny dôležité, politik demokratickej krajiny musí pri kontaktoch s predstaviteľmi diktatúr a totalitných režimov reprezentovať hodnoty demokracie, základné práva a slobody.Dostál tiež kritizoval premiéra Fica, že na návšteve Číny neupozorňoval na ľudskoprávne otázky, ako sú prenasledovanie politických oponentov, Ujgurov, potláčanie práv Tibeťanov alebo agresívna politiku voči Taiwanu."Spolupráca s Čínou nám môže priniesť investície, ale tie investície môžu byť spojené s neprijateľnými podmienkami, so zadlžením krajiny alebo so závislosťou Slovenska od Číny. Neblahú skúsenosť s tým majú viaceré krajiny, ktoré si napríklad požičali od Číny a nevládzu splácať, alebo s čínskymi policajnými stanicami pôsobiacimi na území demokratických krajín, čo je absolútne neprijateľné," uzavrel Dostál.Poslanec Ján Richter zo strany Smer-SD v tejto súvislosti pre agentúru SITA povedal, že považuje cestu predsedu vlády SR Roberta Fica do Číny za významnú z ekonomického hľadiska. Podľa Richtera táto návšteva otvorila dvere novým investíciám a uzavretiu viacerých bilaterálnych zmlúv medzi jednotlivými rezortmi, čo dokazuje aj počet prítomných ministrov.Richter tiež zdôrazňuje, že uplatňovanie politiky na všetky štyri svetové strany dodáva tejto ceste logiku a zmysel. Pokiaľ ide o otázku ľudských práv, Richter sa vyjadril, že Slovensko by sa malo najprv zamerať na ich plnú realizáciu na domácej pôde."Musíme docieliť absolútne právny štát a vyrovnať sa s nedávnou minulosťou posledných štyroch rokov, aby sme mohli mať právo vyjadrovať sa aj k ľudským právam u zahraničných partnerov," uviedol Richter.