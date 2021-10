Dostál: V záležitosti odškodnenia za nezákonné sterilizácie by sa Slovensko mohlo inšpirovať Českom

Riešenie na zelenej lúke

Komisárka vyzýva na odškodnenie obetí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pri riešení problému odškodňovania nezákonne sterilizovaných žien z rómskych komunít by sa Slovensko mohlo inšpirovať Českou republikou.Na tlačovej besede po okrúhlom stole na túto tému to uviedol poslanec Ondrej Dostál (klub SaS). Podľa neho v Českej republike našli legislatívne riešenie problému, ktorý v oboch krajinách pochádza ešte z obdobia socialistického Československa.„Nemusíme ho prebrať jedna k jednej, ale môžeme sa inšpirovať," povedal Dostál s tým, že by to bol lepší spôsob, ako hľadať riešenie „na zelenej lúke". Poslanec Peter Pollák mladší (OĽaNO) doplnil, že v ČR dostali nezákonne sterilizované Rómky odškodné v prepočte 12-tisíc eur.Na Slovensku zatiaľ konkrétna suma v rámci odškodnenia nebola témou rokovaní, celá vec by však podľa Polláka mala byť vyriešená do konca súčasného volebného obdobia. „Aby sa táto téma raz a navždy vyriešila," dodal poslanec.Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovič tento rok vyzvala slovenskú vládu, aby odškodnila obete nedobrovoľných sterilizácií rómskych žien.Existujúce právne mechanizmy v podobe individuálnych žalôb v občianskoprávnom konaní totiž podľa nej neposkytli dostatočné zadosťučinenie obetiam, u ktorých došlo k závažnému porušeniu ľudských práv.