Dostál varuje pred rokom 2025: Koalícia môže pokračovať v personálnych čistkách a oslabovaní spravodlivosti

Dostál očakáva pokračovanie v trende vládnutia

So 76 poslancami sa len ťažko dá dlhodobo fungovať

6.1.2025 (SITA.sk) - Rok 2024 bol rokom deštrukcie právneho štátu a spochybňovania príslušnosti Slovenska k západnému svetu, Európskej únii Severoatlantickej aliancii . V zhodnotení uplynulého roka to pre agentúru SITA povedal poslanec Národnej rady za stranu SaS a zároveň predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) „Podpora Ukrajiny zo strany Slovenska je minimalistická. Slovensko sa odlišuje od ostatných západných demokratických krajín spôsobom, akým útočí na Ukrajinu, ale aj tým, ako sa podkladá Putinovi a Rusku,“ skonštatoval Dostál. Naša krajina je podľa neho po roku 2024 oveľa menej právnym štátom.„Vládna koalícia spochybňovala demokratické inštitúcie, ničila orgány činné v trestnom konaní, zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry, dala amnestie svojim ľuďom prostredníctvom novely Trestného zákona, znížila tresty a skrátila premlčacie doby aj korupčníkom, zrušila Národnú kriminálnu agentúru,“ vymenoval.Dostál očakáva, že v roku 2025 bude tento trend vládnutia pokračovať a koalícia nebude rešpektovať demokratické inštitúcie a pokračovať v personálnych čistkách na ministerstvách.„Vo výraznej miere si to bude odnášať kultúra, životné prostredie a spravodlivosť, ktoré budú po ďalšom roku v ešte horšom stave ako dnes,“ myslí si. Očakáva tiež útoky na médiá a na mimovládne organizácie.„Súčasná vládna koalícia vníma akúkoľvek kritiku na svoju adresu ako nepriateľský akt. Ako nepriateľov vníma preto občiansku spoločnosť aj kritických novinárov,“ podotkol. Poslanec však zároveň predpokladá, že opozícia aj občianska verejnosť sa tomu budú stavať na odpor.Dostál poukazuje na to, že so 76 poslancami sa len ťažko dá dlhodobo fungovať, preto očakáva, že premiér Robert Fico nejakým spôsobom zobchoduje podporu Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov Národnej koalície. Aj keď Fico naznačoval, že akékoľvek dohody nad rámec politických strán, ktoré prešli voľbami, by mohli vyvolať podozrenie z konania zakladajúceho trestnoprávnu zodpovednosť, tak k niečomu takému skôr či neskôr koalícia pristúpi, myslí si Dostál. Zmierenie Huliaka s Andrejom Danka poslanec nepredpokladá.