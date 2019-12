Dostala voľnú kartu. Šarapovová sa predstaví na turnaji v Brisbane

Na archívnej snímke Maria Šarapovová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brisbane 31. decembra (TASR) - Bývalá svetová tenisová jednotka Ruska Maria Šarapovová sa vracia do kolotoča WTA Tour. Prostredníctvom voľnej karty sa na začiatku januára predstaví na turnaji v autsrálskom Brisbane, ktorý je prípravou pred prvým grandslamom roka Australian Open.," citovala agentúra DPA 32-ročnú držiteľku piatich grandslamových titulov. Tú v končiacom sa roku sužovali zranenia, takže absolvovala len 15 súťažných zápasov. Doteraz posledný odohrala v auguste na US Open, kde v prvom kole prehrala so svojou veľkou kariérnou rivalkou Američankou Serenou Williamsovou.," dodala Ruska. "" dodala, narážajúc na zranenie, ktoré ju výrazne limitovalo v roku 2019.Šarapovová sa zaradí medzi elitnú skupinu hráčiek, ktoré sa na turnaji v Brisbane predstavia. Organizátori potvrdili účasť svetovej jednotky, domácej Ashleigh Bartyovej, druhej v renkingu Češky Karolíny Plíškovej i víťazky Australian Open 2019 Japonky Naomi Osakovej. Na turnaji, ktorý sa začne 6. januára, sa predstavia aj Jelina Svitolinová, Kiki Bertensová či Petra Kvitová. Šarapovová už má titul z tohto turnaja, v Brisbane triumfovala v roku 2015.