Dostanú futbaloví brankári viac voľnosti pri chytaní jedenástok?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 23. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) chce dopriať brankárom viac voľnosti pri chytaní jedenástok. Momentálne sa smú pohnúť, až keď strelec kopne do lopty, po novom by museli mať na bránkovej čiare iba jednu nohu.citovala z návrhu agentúra AP. IFAB sa penaltami zaoberal na uplynulom zasadnutí, zmeny v pravidlách sa dajú najbližšie odsúhlasiť 1. marca a účinnosť nadobudnú 1. júna - v deň finále Ligy majstrov.Medzi ďalšími návrhmi boli spresnenie výkladu neúmyselnej ruky, zamedzenie zdržovania pri striedaniach, zákaz státia hráčov útočiaceho tímu v múroch či rozhodcovská lopta v prípade, že útočiaci tím získal príliš veľkú výhodu, ak lopta zasiahne arbitra. IFAB ukončil skúšobné obdobie jedenástkových rozstrelov v poradí A-B-B-A namiesto A-B-A-B, možnosť sa nestretla s dostatočnou podporou. Výbor tvoria zástupcovia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) so štyrmi hlasmi a štyri britské národné asociácie. Na odsúhlasenie treba šesť z ôsmich hlasov.