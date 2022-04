Dostať sa k príspevkom na stravu pre ukrajinské deti bude o niečo jednoduchšie, vláda upravila podmienky pre ich získanie

Domácnosti nemajú nárok na dávku v hmotnej núdzi

Finančná pomoc pre opatrovníka

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Podmienky posudzovania príjmu domácnosti na poskytovanie dotácie na stravu dieťaťu s osobitnou ochranou sa upravia. Ide o dotácie na stravu pre deti odídencov z Ukrajiny.Po novom sa bude skúmať príjem len za posledný mesiac predchádzajúci dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie.Domácnosť dieťaťa s osobitnou ochranou totiž nevie preukázať príjem za posledných šesť mesiacov, ako to ustanovuje súčasný právny stav. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia v Zbierke zákonov SR.„Uvedené sa navrhuje najmä v súvislosti so začatím poskytovania finančnej pomoci domácnostiam odídencov na základe medzinárodnej zmluvy, z dôvodu ktorej domácnosti nevznikne nárok na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Dieťa, ktorému bol ustanovený opatrovník a žije v domácnosti opatrovníka, sa bude považovať za člena domácnosti osoby, ktorá bola tomuto dieťaťu ustanovená za opatrovníka.Vzhľadom na extrémny nárast cien energií sa nariadením vlády umožňuje poskytnúť v tomto roku jednorazovú dotáciu poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a vybraným subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Pôjde o dotáciu účelovo určenú na čiastočnú, resp. plnú úhradu vo všeobecnosti objektívne zvýšených prevádzkových nákladov, a to na energie súvisiace s poskytovaním sociálnej služby alebo s vykonávaním opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.