Dotchin prišiel do kempu nepripravený, Tampa s ním rozviaže kontrakt

Hokejisti Tampy Bay Lightning.

Tampa Bay 15. septembra (TASR) - Klub zámorskej NHL Tampa Bay Lightning umiestnil obrancu Jakea Dotchina na listinu nechránených hráčov s cieľom rozviazať s ním zmluvu. Dvadsaťštyriročný hokejista sa tak stane neobmedzeným voľným hráčom.Ako informoval športový portál The Athletic, Dotchin mal porušiť podmienky kontraktu. Tréneri a manažmentboli vraj nespokojní s jeho kondičnou pripravenosťou pri príchode do predsezónneho kempu.Kanaďan mal pred sebou druhú sezónu z dvojročnej zmluvy v celkovej hodnote 1,625 milióna dolárov. V minulom ročníku odohral za Tampu 48 zápasov, v ktorých zaznamenal tri góly a osem asistencií, v play off neodohral ani jeden duel. Jeho odchodom ubudne jeden konkurent slovenskému obrancovi Erikovi Černákovi, ktorý sa snaží v kempe Tampy vybojovať miesto v prvom tíme.