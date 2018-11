Dotovaním cien plynu sa podľa SaS zlikvidovala konkurencia dodávateľov

Karol Galek. Foto: sas.sk Foto: sas.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) – Ochranou pred zvyšovaním cien plynu je zdravá konkurencia medzi dodávateľmi, tá však bola na Slovensku zlikvidovaná dotovaním cien z daní. Tvrdí to opozičná strana SaS, podľa ktorej monopolnému plynárenskému priemyslu v SR nič nebráni v zvyšovaní cien.Zdravá konkurencia medzi dodávateľmi, ktorá by mala ochrániť ceny plynu pred prudkým zvyšovaním, podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Karola Galeka na Slovensku neexistuje.zdôraznil Galek na pondelkovej tlačovej konferencii v Bratislave.Ľudia podľa neho v prípade Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v reálnej cene plynu platia zároveň aj dotáciu, ktorá ide zo štátu.podotkol Galek, pričom vyzval vládu, aby ľuďom oznámila, koľko ich plyn v skutočnosti stojí. SPP má podľa neho absolútny monopol a s cenami plynu si môže robiť, čo chce.Ako dodal, SPP má aj funkciu predaja plynu domácnostiam a podnikateľom, pričom v tomto segmente sa podľa neho vytvárala každý rok strata.skonštatoval.Poslanec NR SR za SaS Eugen Jurzyca pripustil, že ceny plynu rastú aj z dôvodu zvyšovania cien na svetových trhoch. Štát však podľa neho nerobí opatrenia tak, ako by mal.poznamenal Jurzyca.