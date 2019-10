Dôvera Američanov v ekonomiku vzrástla menej, ako bol odhad

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. októbra (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov v ekonomiku tento mesiac vzrástla menej, ako naznačil predbežný odhad. Ukázal to v piatok najnovší prieskum Michiganskej univerzity.Zo spresnených údajov tak vyplýva, že index spotrebiteľskej dôvery v USA sa v októbri zvýšil len na 95,5 bodu, a nie na 96 bodov, z 93,2 bodu v septembri. Ekonómovia pritom očakávali, že index nebude revidovaný a zostane na úrovni 96 bodov.Októbrová spresnená hodnota indexu sa zhruba zhoduje s jeho tohtoročným priemerom.Výsledný index bol nižší, ako naznačil rýchly odhad v polovici mesiaca. Celková úroveň dôvery spotrebiteľov však zostala pomerne priaznivá a do značnej miery nezmenená, skonštatoval to vedúci prieskumu spotrebiteľskej dôvery Richard Curtin.Prieskum tiež odhalil, že čiastkový index súčasných ekonomických podmienok sa v októbri zvýšil na 113,2 bodu zo 108,5 bodu v septembri a index očakávaní spotrebiteľov stúpol na 84,2 bodu z 83,4 bodu.Pokiaľ ide o infláciu, jednoročné inflačné očakávania klesli v októbri na 2,5 % z 2,8 % v septembri, zatiaľ čo päťročné inflačné očakávania sa znížili na 2,3 % z 2,4 %.