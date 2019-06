Dôvera amerických stavbárov v júni nečakane klesla

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. júna (TASR) - Po výraznom zvýšení nálad v minulom mesiaci sa dôvera amerických stavbárov v júni nečakane zhoršila. Ukázala to v pondelok zverejnená správa Národného združenia staviteľov domov (NAHB).Index dôvery amerických stavbárov zostavovaný NAHB a bankou Wells Fargo klesol v júni na 64 bodov po raste na 66 bodov v máji. Pokles ekonómov prekvapil, keďže očakávali ďalší rast indexu na 67 bodov.," povedal predseda NAHB Greg Ugalde.Hodnotu hlavného indexu do veľkej miery stlačil nadol podindex očakávaní vývoja v stavebníctve v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Ten klesol zo 72 bodov v máji na 70 bodov. Pokles zaznamenal aj podindex súčasných podmienok v stavebníctve, a to o jeden bod na 71 bodov.