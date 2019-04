Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj eurozóny v apríli rástla

Mesto Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mannheim 16. apríla (TASR) - Dôvera investorov v ekonomiku Nemecka aj celej eurozóny v apríli vzrástla viac, ako analytici predpovedali a dosiahla najvyššiu úroveň od marca 2018. Ukázal to v utorok prieskum Centra pre výskum európskeho hospodárstva (ZEW).Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, sa v apríli strmo zvýšil na 3,1 bodu z -3,6 bodu v marci, zatiaľ čo analytici očakávali, že dosiahne 0,8 bodu. Ale jeho hodnota stále zostáva hlboko pod dlhodobým priemerom 22,2 bodu.Aprílový výsledok odráža nádeje investorov, že globálne ekonomické prostredie sa bude vyvíjať lepšie, než sa pôvodne predpokladalo, komentoval výsledok prieskumu prezident ZEW Achim Wambach.Aj odklad termínu brexitu podľa neho zrejme prispel k nárastu indexu, a to napriek tomu, že údaje o vývoji objednávok a priemyselnej výroby v Nemecku poukazujú skôr na slabý výkon hospodárstva. Potvrdil to aj pokles čiastkového indexu súčasných podmienok v Nemecku v apríli medzimesačne o 5,6 bodu na 5,5 bodu.Aj v prípade eurozóny sa aprílový index dôvery ZEW medzimesačne prudko zvýšil, a to na 4,5 bodu z -2,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci a prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s jeho nárastom na 1,2 bodu. Aprílová hodnota indexu je tiež najvyššia od marca minulého roka.Naproti tomu hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie v eurozóne sa opäť zhoršilo a príslušný čiastkový index sa znížil medzimesačne o 6,6 bodu na -13,2 bodu. Výhľad hospodárstva eurozóny preto zostáva aj naďalej pomerne utlmený.