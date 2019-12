Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v decembri vzrástla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. decembra (TASR) - Investorom v eurozóne sa tento mesiac nečakane zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku menového bloku opäť stúpla, už druhý mesiac po sebe. Prispeli k tomu rast ázijských ekonomík a očakávané fiškálne intervencie zo strany vlád. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, v decembri 2019 vyšplhal na 0,7 bodu z -4,5 bodu v novembri a je tak najvyšší od mája tohto roka. Analytici pritom očakávali, že hodnota indexu dosiahne -4,9 bodu.Anketa tiež ukázala, že aj čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne sa tento mesiac zvýšil, a to na 2,5 z -3,5 bodu v novembri. A čiastkový index aktuálnych podmienok stúpol na -1 z -5,5 bodu.Sentix zverejnil aj výsledky prieskumu z Nemecka, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny. Tie odhalili, že dôvera nemeckých investorov v poslednom mesiaci tohto roka vzrástla na -1,4 z -6,5 bodu v novembri, index očakávaní stúpol na 0,5 z -4,8 bodu a index súčasnej situácie na -3,3 z -8,3 bodu.Na prieskume sa zúčastnilo 1000 inštitucionálnych a 4000 súkromných investorov. A odhalil, že čoraz viac z nich v súčasnosti predpovedá, že eurozóna sa vyhne recesii, keďže predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) aj nová Európska komisia sú naklonenejší vyšším vládnym výdavkom.Stále viac investorov je tiež presvedčených o tom, že hospodárstvo eurozóny má už to najhoršie za sebou a že ECB aj politici stimulmi podporia hospodárstvo v nasledujúcich mesiacoch, napísal generálny riaditeľ Sentixu Patrick Hussy.Nemecko, najväčšiu európsku ekonomiku a exportnú veľmoc, tvrdo zasiahol obchodný konflikt medzi Čínou a Spojenými štátmi. Ale prieskum Sentix ukázal, že investori sa v decembri optimistickejšie pozerajú do budúcnosti vďaka silnému rastu v Ázii, najmä v krajinách v okolí Číny.