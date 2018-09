Dôvera odmení lekárov za splnenie parametrov pri liečbe pacientov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 6. septembra (TASR) – Zdravotná poisťovňa Dôvera chce odmeňovať poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktorí splnia parametre na zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Tým chce zvýšiť kvalitu a dostupnosť pre svojich poistencov. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok avizoval riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere Marián Faktor.uviedol Faktor.Nastavené parametre majú nielen zlepšiť kvalitu či efektívnosť práce lekárov, ale sa aj podieľať na inovácii zdravotného procesu. Podľa slov Faktora ich Dôvera nastavila rôzne, podľa dohody s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, teda nie sú rovnaké pre všetkých. Lekári tak budú po novom hodnotení na základe nových parametrov.Podľa Faktora sa tak zvýši počet preventívnych prehliadok, či sa zlepší manažment v ambulancii. Pacient bude tiež môcť vyjadriť subjektívnu spokojnosť s prácou lekára prostredníctvom dotazníka. Lekár bude tiež pri predpisovaní medikamentóznej liečby musieť skontrolovať históriu predpisovania liekov, čo podľa Faktora zlepší starostlivosť o chronických pacientov.Dôvera sa už stihla dohodnúť so Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP), Asociáciou súkromných lekárov, so Združením všeobecných lekárov Slovenska, s lekármi nezaradenými v lekárskych združeniach a s ambulantnými lekármi v nemocniciach združených v ZAP.