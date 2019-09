Dôvera považuje schválenie stratifikácie nemocníc za dobrú správu

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Schválenie stratifikácie nemocníc vládou SR je dobrou správou pre pacienta aj pre celú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Pre TASR to uviedol hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.Odsúhlasenie reformy na úrovni ministrov je podľa Dôvery dôležitým krokom pri presadzovaní stratifikácie do praxe. "povedal Štepianský.Podporu projektu stratifikácie vyjadrili i Všeobecná zdravotná poisťovňa aj Union zdravotná poisťovňa, jej spustenie považujú za nevyhnutné.Vláda v piatok (27. 9.) odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Parlament sa návrhom má zaoberať na najbližšej schôdzi.