Dôvera v ekonomiku je v júni najnižšia takmer za tri roky

Brusel 27. júna (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny v júni klesla na najnižšiu úroveň takmer za tri roky. Dôvodom bolo citeľné zhoršenie nálady v najväčších ekonomikách bloku, a to najmä v Nemecku a Taliansku. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK) s odvolaním sa na výsledky najnovšieho prieskumu.Komisia uviedla, že jej hlavný ukazovateľ ekonomickej dôvery - index ekonomického sentimentu (IES) klesol v júni na 103,3 bodu zo 105,2 v máji. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od augusta 2016.Júnový výsledok tak uzavrel kvartál, v ktorom IES klesal každý mesiac, okrem mája. To je ďalšie varovanie predhospodárstva euroregiónu, ktorý zápasí so slabým rastom a nízkou infláciou.Júnová hodnota indexu je tiež menšia ako 104,6 bodu, ktoré očakávali analytici.EK tiež informovala, že najstrmší pokles dôvery zaznamenala v Nemecku, najväčšej ekonomike bloku a v Taliansku, ktoré je tretím najväčším hospodárstvom euroregiónu.Konkrétne, tento indikátor v Nemecku klesol o 2,9 bodu a v Taliansku o 1,5 bodu. Dôvera klesla aj vo Francúzsku, Holandsku a Španielsku.Prieskum ďalej odhalil, že sentiment v priemyselnom sektore sa v júni znížil o 2,7 bodu, čo bol najprudší pokles tohto ukazovateľa za približne osem rokov.Aj podnikatelia v sektore služieb eurozóny sú pesimistickejší a ich dôvera v ekonomiku sa znížila o 1,1 bodu. Len v maloobchode dôvera vzrástla o 1 bod napriek tomu, že spotrebiteľská dôvera klesla o 0,7 bodu.V separátnej správe Komisia uviedla, že jej indikátor podnikateľského prostredia, ktorý pomáha pri mapovaní fázy hospodárskeho cyklu, klesol v júni štvrtý mesiac po sebe, a to na 0,17 z 0,30 bodu v máji. Ekonómovia pritom očakávali, že sa zníži na 0,23 bodu.