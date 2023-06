Dôvera v políciu je vyššia ako pred voľbami a veria jej viac mladí muži

23.6.2023 (SITA.sk) - V súčasnosti má vyššiu dôveru v políciu 40,7 percenta opýtaných, pričom pred voľbami v roku 2020 malo vyššiu dôveru v políciu 24,1 percenta respondentov. 30,1 percenta opýtaných sa nevedelo rozhodnúť.Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj Na hrane. Agentúra vykonávala prieskum od 6. do 9. júna na vzorke tisíc respondentov.V súčasnosti majú dôveru v slovenskú políciu najmä muži, mladší obyvatelia do 33 rokov, vysokoškolsky vzdelaní občania, obyvatelia Trnavského a Bratislavského kraja a voliči SaS, PS, KDH, OĽaNO a Sme rodina.Vyššiu dôveru v slovenskú políciu pred voľbami v roku 2020 mali najmä najstarší z opýtaných (66+), ľudia s najnižším vzdelaním, obyvatelia Trenčianskeho, Popradského, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja a voliči strán SNS, Smer-SD, Republika a Hlas-SD.