Dôveryhodné značky Foto: ATOZ Marketing Services Foto: ATOZ Marketing Services

Partneri programu Najdôveryhodnejšie značky 2019:

Výskumná agentúra: Nielsen

Partneri ceremónie: Karloff, ppm factum

B2C mediálni partneri: Dámskajazda.webnoviny.sk, Greventan.sk, Lifetime.sk, Startitup.sk, Store Media, Teraz.sk

B2B mediálny partner: Tovar&Predaj

Špeciálni partneri: Email kampane, Parilla Sound, Wau Studio

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Bratislava 28. novembra (OTS) - Ktorým značkám slovenskí spotrebitelia najviac dôverujú? To sa dozvedeli účastníci slávnostnej ceremónie marketingového programu Dôveryhodné značky 2019, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton Bratislava. Ocenenie si prevzalo 46 Najdôveryhodnejších značiek za sprievodu moderátorky Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej a finalistu speváckej súťaže Hlas Československo Martina Cisára.Do ankety zameranej na spotrebiteľskú dôveru sa zapojilo 2000 spotrebiteľov, ktorí mali možnosť hodnotiť vyše 420 značiek zaradených do 46 kategórií. Aktuálny ročník hodnotil dôveru aj v 8 nových kategóriách. Vedľa tradičných kategórií ako napríklad Alkohol, Jogurty, Osobné automobily, či Realitné kancelárie, hodnotili spotrebitelia dôveru aj v nových kategóriách ako Predajcovia šperkov, Predajcovia liekov, Veterinárne prípravky pre zvieratá alebo Kaviarne či Parfumérie. Respondenti vyberali v jednotlivých kategóriách prostredníctvom on-line dotazníka 10 najsilnejších značiek na základe predaja, čo bolo zároveň aj hlavným kritériom pre zaradenie značky do nezávislého prieskumu.4. ročník so sebou priniesol zmeny v podobe inovovaného loga, ktoré sa zahalilo do zeleno-modrých farieb s výraznejším označením roka. Marketingový program Dôveryhodné značky 2019 sa niesol aj v znamení nového sloganu: Dôvera je násilnejším putom medzi značkou a zákazníkom, a práve zaslúženú dôveru Slovákov najlepšie ocenenie Najdôveryhodnejšia značka potvrdzuje.Prieskum výskumnej agentúry potvrdil, že Slováci sú verní k značkám. Až 30 značiek zopakovalo svoje víťazstvo z minulého roka. Potvrdilo sa, že spotrebitelia stále najradšej nakupujú produkty privátnej značky K-Classic, obľubujú syry Liptov, čokoládu Milku, jogurty Zvolenský a najradšej tankujú pohonné hmoty na čerpacích staniciach Slovnaft. Prekvapiv je však to, že v kategórii Alkoholu spotrebitelia tento rok volili inak, nakoľko sa novou Najdôveryhodnejšou značkou kstala Tatratea, ktorá porazila minuloročného víťaza – značku Becherovka. Obmena nastala aj v kategórii Veľké spotrebiče, kde sa výhernou značkou stala Elektrolux.Mrketingový program priniesol tento rok až 8 nových kategórií.V rámci nich sa medzi víťazov zaradili napríklad značky Swarowski v kategórii Predajcovia šperkov, Fann parfumérie v kategórii Parfumérie alebo Frontline v kategórii Veterinárne prípravky pre zvieratá. Medzi nových víťazov programu sa zaradila aj značka Dr. Max s kategóriou Predajcovia liekov. Kategória Sporiteľne bola taktiež zaradená do prieskumu a najvyšší počet hlasov získala značka Slovenská sporiteľňa. V rámci nových kategórií sa medzi víťazov zaradili aj značky McCafé, Coop Jednota a Home Credit.Tretí najvyšší počet hlasov v prieskume vo svojej kategórii získal nováčik – značka Fann Parfumérie s počtom hlasov 1159, ktorá porazila známe značky ako Notino, Douglas alebo Marionnaud. Na druhom mieste v TOP 3 sa umiestnila nová značka Dr.Max s počtom hlasov 1201. Prvenstvo si opäť zopakovala neporaziteľná značka Jar s počtom hlasov 1411 vo svojej kategórii.Spoločnosti, ktorých značky spotrebitelia zvolili ako najdôveryhodnejšie, majú možnosť po dobu jedného roka využívať logo Najdôveryhodnejšia značka 2019 pri propagácii, a to na obaloch alebo v marketingových kampaniach. Logo Najdôveryhodnejšia značka sa minulý rok objavilo napríklad v marketingovej komunikácii značiek Slovnaft, RE/MAX, Kaufland, Tauris, Telekom a ďalšie. Vybraní víťazi budú zaradení do rozsiahlej marketingovej B2C kampane, ktorá bude zahrňovať tituly ako napríklad Telemagazín, Rytmus života, Chvíľka pre teba, Noviny do pohody, Naša záhrada alebo Rodinné zdravie. Kampaň bude prebiehať v januári a februári 2020 a osloví približne 538 000 slovenských čitateľov. Polročná B2B kampaň na podporu víťazných značiek bude prebiehať v časopise Tovar&Predaj v mesiacoch január až jún 2020, ktorá osloví okolo 10 000 profesionálov zo slovenského marketingu a retailu. Všetkým víťazom srdečne gratulujeme!