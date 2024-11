Dovolenka na Slovensku zdražie. Ceny trojdňových pobytov môžu vzrásť až o desatinu

Vyššie ceny lanoviek a akvaparkov ako brzda turizmu

Inflácia a rast nákladov tlačia na ceny

V konečnom dôsledku bude dovolenka drahšia

20.11.2024 (SITA.sk) - Slováci v priemere vynaložili v rámci svojich výdavkov v tomto roku 7,4 % na hotely, či reštaurácie a 7,2 % na aktivity spojené s rekreáciou a kultúrou. Zníženie DPH v cestovnom ruchu malo byť pre Slovákov príjemnou správou a dlhšie rodinné dovolenky, alebo aj obľúbené predĺžené víkendy, mali byť cenovo výhodnejšie.Kombinácia vládnych opatrení , ktoré vstúpia do platnosti v roku 2025, však môžu mať prekvapivý dôsledok – dovolenka na Slovensku môže byť drahšia než doteraz. Konštatoval to analytik 365.banky Tomáš Boháček Zatiaľ čo ubytovanie a stravovanie sa dočkali zníženej sadzby DPH, lanovky, vleky a akvaparky budú naopak zdaňované vyššou sadzbou. Paradoxne, práve toto môže viesť k celkovému zdraženiu dovoleniek u nás, keďže tieto dve aktivity sú najobľúbenejšie v tzv. "masovom turizme", ktorý sa v posledných dvoch dekádach úspešne etabloval v najnavštevovanejších lokalitách Slovenska.Nová štruktúra DPH v reštauráciách, kde sa na jednotlivé položky budú uplatňovať rôzne sadzby, nielenže skomplikuje výpočet a môže viesť k vyššej administratívnej záťaži pre prevádzkovateľov, ale skomplikuje aj tvorbu menu. Reštaurácie tieto náklady premietnu do konečnej ceny. Zrejmým príkladom je, ak zákazník bude konzumovať jedlo so zníženou sadzbou DPH (5 %), minerálka bude podliehať sadzbe 19 % a alkoholický nápoj (s obsahom alkoholu >0,5 %) bude podliehať sadzbe 23 %.Ďalším faktorom za rastom cien bude zvýšenie cien energií, surovín a ďalších prevádzkových nákladov, ktoré môže znehodnotiť pozitívny vplyv zníženej DPH. Náklady na elektrinu a plyn v horizonte najbližšieho roka vzrastú pravdepodobne až o 1/5, navyše sa upravuje metodika výpočtu cien vody, ktorá bude tlačiť na najvyšší rast vodného a stočného za posledné roky.V rámci vstupov poskytovateľov reštauračných služieb, posledné mesiace údajov o raste inflácie poukazujú na "tvrdohlavý" rast cien potravín a nie, nejde iba o maslo, či vajíčka, ale spektrum je pomerne široké, vrátane mnohých druhov ovocia, či zeleniny. Znižovať preto ceny bude veľmi náročné, ak nie nemožné.V neposlednom rade sa bude pod rast prevádzkových nákladov podpisovať transakčná daň, ktorá nielenže navýši náklady samotných podnikateľov, ale cez úsporu nákladov bude znižovať aj reálne mzdy v odvetví, ktoré patria medzi najnižšie spomedzi všetkých sektorov ekonomiky. To môže byť opäť demotivujúcim faktorom pre úroveň kvality poskytovaných služieb, s ktorou máme dlhodobo problém.Faktom tiež ostáva, že zníženie DPH nezaručuje automatické zníženie cien pre spotrebiteľa. V praxi môže byť ťažko vymožiteľné a v podstate nekontrolovateľné, či podnikatelia skutočne preniesli túto úľavu na zákazníka.Podľa odhadov môže prísť k zvýšeniu cien 3-dňových domácich dovoleniek s využitím väčšiny atrakcií podľa lokality v priemere o desatinu. To znamená, že aj keď sa ubytovanie formálne zlacní, v konečnom dôsledku bude dovolenka drahšia, keď zohľadníme vyššie ceny za športové atrakcie a stravovanie.Atraktivita ubytovania bude vyššími cenami ostatných služieb navyše trpieť nižším záujmom klientov, keďže lanovka, či akvapark sú hlavným lákadlom, no teraz sa opäť stanú cenovo menej dostupné. V porovnaní s okolitými krajinami, budú mať naše strediská výrazný cenový hendikep, keďže napr. v Poľsku je DPH 8 % a v Čechách 12 %, takže o viac ako polovicu menej, ako bude u nás.