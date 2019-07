Dovolenkári by nemali nechávať svoju kartu pri platbách bez dozoru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. júla (TASR) - Slováci cestujú do zahraničia každým rokom stále viac. S vyšším záujmom o cestovanie rastie aj využívanie platobných kariet v cudzine a ich výhod. Do rozvojových štátov a exotických destinácií sa však dovolenkárom oplatí mať pri sebe hotovosť.Pred cestou do zahraničia rieši mnoho ľudí otázku, ako vyzrieť na výdavky a minimalizovať náklady na dovolenku. Najvýhodnejším riešením je mať pri sebe malú hotovosť na základné výdavky, ako je platba mýta, taxíka či zmrzliny.priblížila hovorkyňa slovenskej UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zuzana Ďuďáková. Depozit sa hradí zo strany banky, nie z účtu majiteľa. Pri bežných platbách a výberoch z bankomatov je vhodné používať debetnú kartu.Pri cestách do rozvojových štátov a exotických destinácií sa aj naďalej odporúča mať pri sebe dostatočnú hotovosť, a to v eurách, dolároch alebo librách. Ide o meny, ktoré si môžu turisti jednoducho v cieľovej destinácii vymeniť za miestne peniaze. Ďuďáková odporúča, aby dovolenkári pri platbách a manipulácii s kartou ju nenechávali bez dozoru. Kartu do terminálu by mal vkladať klient. Pokiaľ si miestom výberu alebo platby nie je istý, nemal by riskovať a mal by si vybrať inú lokalitu. Dôležité je si dávať pozor aj na PIN kód. Banka ho odporúča nedokladať do telefónu alebo zapisovať na papierik do peňaženky.Pri nastavovaní PIN kódu je potrebné sa vyhýbať jednoduchým kombináciám.uviedla Ďuďáková. Ukradnutú alebo stratenú kartu je potrebné riešiť obratom so svojou bankou a miestnou políciou. Na tieto účely slúži aj bezplatná infolinka, ktorej číslo by si mali dovolenkári pred cestou vždy uložiť.