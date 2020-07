Dovolenkári znovuobjavujú čaro prípravy vlastných jedál

Dehydratované polievky sú stále in

Chutné jedlá s rýchlou prípravou

Pred dovolenkou si urobte zoznam

29.7.2020 (Webnoviny.sk) - To, že sa Slováci do zahraničia toto leto veľmi nehrnú asi nie je, vzhľadom na aktuálnu situáciu s koronavírusom, žiadnym prekvapením. Podľa prieskumu, takmer dve tretiny z nich strávia letnú dovolenku na Slovensku.Veľa ľudí sa preto rozhodlo situáciu poňať ako výnimočnú príležitosť vrátiť sa v čase a užiť si opäť naplno pobyt čo možno najbližšie v lone krásnej prírody. Znovu objavujú čaro kempovania alebo zvolili pobyt na chatách a chalupách.Okrem čerstvého vzduchu, nádherných scenérií a dotyku so skutočnou prírodou mnohých spája aj niečo iné – varia si sami. Po rokoch strávených v all inclusive rezortoch to považujú za príjemnú zmenu. Samozrejme, je možné striedať varenie s občasnými stravovaním v reštaurácii, každopádne tento spôsob vie ušetriť rodine čas a aj peniaze. A nielen to. Ďalšou z výhod je, že takto si môžete naplánovať výlety presne podľa vlastných predstáv a nie ste limitovaní návratom kvôli obedu či večeri v presne stanovenom čase. Navyše, ak trávite dovolenku s deťmi, ktoré majú hlad prakticky neustále, je vždy dobré mať pri sebe nejaké zásoby jedla a v prípade potreby ich rýchlo použiť.Vtedy stačí siahnuť do špajzy a jedlo je do pár minút na stole. Ako kedysi, dá sa siahnuť po klasických "sáčkových" polievkach, ktoré sú stále obľúbené. Medzi najžiadanejšie patrí známa Francúzska polievka, ďalej Rajčinová polievka, ale v kurze sú aj gulášová, slepačia či s pečienkovými knedličkami, všetko z produkcie slovenskej Carpathie v Prievidzi. Tieto polievky majú stále svoju tradičnú chuť, akú si pamätáme z detstva či študentských čias, ale v niečom sú predsa len iné. Obsahujú už menej soli, konzervantov, majú menší obsah transmastných kyselín, u niektorých bol odstránený aj glutaman sodný. Naopak, obsahujú viac lahodnej zeleniny, viac nových a kvalitnejších ingrediencií či korenín, vďaka ktorým človek získa úplne nové chuťové zážitky.Obľubu u dovolenkárov si stále udržujú aj dehydratované hotové jedlá, ktoré sa vyznačujú rýchlou prípravou. Na odbyt idú hlavne Dobrý hostinec Kura na paprike, MAGGI Amore Mio Šunka a syr cestoviny s omáčkou, z noviniek hlavne opekané rezance MAGGI FUSIAN Teriyaki. Pri ich konzumácii sa netreba dať zväzovať predsudkami, sú nielen chutné, ale aj bezpečné."Dehydrované výrobky sú založené na rovnakom princípe ako dehydrované bylinkové zmesi a čaje, obavy nie sú teda na mieste," hovorí Jaroslav Žiak, manažér kvality v Carpathia Prievidza. Spolu s tímom spolupracovníkov vyvíja nové receptúry tamojších výrobkov alebo renovuje tie existujúce, je teda naslovovzatým odborníkom. Ich snahou je neustále zlepšovať nutričné profily výrobkov v rámci programu Kitchen Cupboard a prichádzať s inováciami.Ak si plánujete na dovolenke variť sami, skúsení dovolenkári odporúčajú pripraviť si zoznam jedál a potravín vopred, hlavne pre tých, ktorí sa na podobné dobrodružstvo vydávajú po prvý krát. Dovolenkový režim je trocha iný ako ten bežný, domáci, preto sa netreba obávať, že strávite čas varením. Vďaka šikovnému plánovaniu a rýchlo pripraveným jedlám sa viete vareniu venovať denne iba pár minút. A ušetrené peniažky môžete spokojne minúť na dovolenkové zážitky.Informačný servis