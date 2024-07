Dovolenku na Slovensku si najčastejšie užívajú ľudia z Košického kraja, relax doma volia najmä pracujúci v Prešovskom kraji

Relax v pohodlí domova

19.7.2024 (SITA.sk) - Zamestnanci a zamestnankyne takmer všetkých sledovaných odvetví trávia dovolenku najčastejšie v rámci jedného roka na Slovensku aj v zahraničí, iba pre pracovníkov v doprave je najčastejšou voľbou Slovensko.Oddych doma volí viac ako štvrtina zamestnancov a zamestnankýň v zdravotníctve, automobilovom priemysle a doprave, naopak, túto možnosť využíva len 13 percent manažérov a manažérok, o percento menej ako tí z nich, ktorí chodia iba do zahraničia.Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa realizoval na vzorke 4 139 respondentiek a respondentov.Podľa výsledkov prieskumu relax v pohodí domova najčastejšie volia pracujúci v Prešovskom kraji, až takmer tretina z nich, naopak, najmenej často využívajú tento spôsob dovolenky zamestnanci z Bratislavského kraja. Dovolenku na Slovensku si najčastejšie užívajú ľudia z Košického kraja.To, kde zamestnanci a zamestnankyne pracujúci na Slovensku najčastejšie trávia dovolenku, sa výrazne líši podľa výšky príjmu. Najväčšia časť z tých, ktorí majú nízke mzdy, trávi dovolenkové dni oddychom doma, no tretina z nich volí výlety na Slovensku aj v zahraničí.Pre porovnanie, viac ako polovica zamestnancov s vysokými príjmami dovolenkuje na Slovensku aj za hranicami, druhá najčastejšia voľba je oddych primárne mimo Slovenska.Zatiaľ čo polovica respondentov a respondentiek čerpá dovolenku priebežne počas roka, viac ako tretina si šetrí dni na jednu dlhú dovolenku ročne. Svoju úlohu zohrávajú aj štátne sviatky, týmto spôsobom si predlžuje voľno 9 percent respondentov. Spomedzi tých, ktorí dovolenkujú raz ročne, si väčšina pár dní necháva aj na obdobie okolo sviatkov.Viac ako polovica zamestnaných v Bratislavskom aj Trnavskom kraji si užíva dovolenkové dni postupne, najčastejšie si na jednu dlhú dovolenku ročne šetria dni pracujúci v Žilinskom kraji.Z prieskumu tiež vyplynulo, že čím väčšia firma, tým častejšie jej zamestnanci využijú každoročne všetky dovolenkové dni. V tých s 1 000 a viac zamestnancami je to polovica pracovníkov a pracovníčok, v najmenších spoločnostiach, ktoré majú do 10 zamestnancov, je to len 35 percent.

Rozdiely vidno aj medzi regiónmi. Celú dovolenku si najčastejšie užijú v Bratislavskom kraji, títo zamestnanci tvoria 45 percent, najmenej často je to na opačnom konci republiky, v Prešovskom kraji. Tam až 18 percent tvrdí, že dovolenkové dni čerpá minimálne.

Z dát portálu Platy.sk vyplýva, že extra dovolenku má aktuálne k dispozícii 17 percent zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku. Počet zatiaľ narastá len mierne, vlani ju mohlo čerpať 16 percent, pred 5 rokmi 14 percent zamestnancov. Najčastejšie ju majú k dispozícii pracujúci v štátnej správe a samospráve a v bankovníctve.