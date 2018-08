Dovoz áut do Číny sa v júni prepadol na historické minimum

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Peking 7. augusta (TASR) - Dovoz áut do Číny sa v júni prepadol o vyše 87 % na historické minimum 15.000 vozidiel. Uviedla to v týchto dňoch Čínska asociácia predajcov automobilov. Júnový vývoj sa podpísal aj pod údaje za celý 1. polrok, podľa ktorých dovoz áut do Číny klesol medziročne o vyše pätinu. Dôvodom je odkladanie dodávok pre očakávané zníženie dovozných ciel, ktoré v Číne začalo platiť od začiatku júla.V dôsledku júnového prepadu klesol dovoz osobných áut do Číny aj za 1. polrok. Za šesť mesiacov roka sa do krajiny doviezlo 452.000 osobných áut, čo medziročne predstavuje pokles o 22,1 %. Podľa zástupcov asociácie predajcov rozsah júnového poklesu nemá obdobu a jednoznačne za tým vidia zmenu v dovozných clách na autá a komponenty od 1. júla.V júni klesol aj počet predaných áut z dovozu. Celkovo sa v Číne predalo 63.000 dovezených áut, čo znamená pokles o 21,2 %. Za šesť mesiacov tohto roka predaj osobných áut z dovozu klesol medziročne o 9,8 % na 394.000 vozidiel.