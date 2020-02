Dovoz komodít z Číny môžu sprevádzať obtiaže najmä pre koronavírus, tvrdí analytička

Dopad na svetovú ekonomiku

Tretí najväčší obchodný partner

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - To, či aktuálne obmedzenia v Číne, budú mať vplyv aj na firmy pôsobiace na Slovensku, je podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej ťažko odhadnúť."Predpokladáme ale, že tie slovenské firmy, ktoré priamo alebo nepriamo vyvážajú svoju produkciu do Číny, môžu pocítiť určité obmedzenia súvisiace s aktuálnym stavom v tejto veľkej ekonomike. A to predovšetkým vtedy, ak by nákaza a problémy s ňou súvisiace pretrvávali dlhší čas. Takisto dovoz niektorých komodít na Slovensko z Činy môžu sprevádzať určité obtiaže vyplývajúce z aktuálnej situácie v Číne," uviedla Sadovská.Minimálne z krátkodobého hľadiska bude mať koronavírus podľa Sadovskej dopad nielen na vývoj čínskej, ale i svetovej ekonomiky. Práve Čína je totiž jedným z jej kľúčových hráčov.V krajine pod vplyvom nákazy dochádza k obmedzeniu pohybu ľudí, tovarov, podujatí, cestovania a služieb, čo v konečnom dôsledku vplýva na vývoj spotreby, tržieb a teda aj HDP krajiny.Zahraničný obchod medzi Slovenskom a Čínou nie je podľa Sadovskej zanedbateľný. Do Číny v roku 2018 smerovalo 1,7 % nášho vývozu, teda 1,4 mld. eur. Naopak, z Číny sa na Slovensko v roku 2018 podľa Štatistického úradu SR doviezli tovary za 4,6 mld. eur, čomu zodpovedal šesťpercentný podiel z nášho celkového dovozu.V rámci dovozu je Čína našim tretím najväčším obchodným partnerom hneď po Nemecku a Českej republike. V prípade vývozu jej v pomyselnom rebríčku patrí štrnásta priečka.Najmä v prípade vývozu netreba podľa Sadovskej zabúdať ani na tie slovenské spoločnosti, ktoré vyvážajú svoje výrobky do Číny nepriamo. Ich komponenty sú vyvážané do iných krajín, v ktorých sa používajú na produkciu finálnych výrobkov. Tie sa následne vyvážajú do Číny.V Číne majú zároveň svoje filiálky niektoré slovenské firmy. Z Číny dovážame najmä stroje, elektroniku, ale aj textil, oblečenie a obuv. Do Číny vyvážame najmä autá, elektroniku a stroje.