Dovoz obilia do Číny prudko klesol, dôvodom sú ceny a dovozné clá

Peking 23. augusta (TASR) - Dovoz obilia do Číny zaznamenal minulý mesiac prudký pokles. Dôvodom je zavedenie vysokých dovozných ciel na agrokomodity z USA, ako aj rastúce ceny na medzinárodných trhoch.Ako ukázali údaje čínskej colnej správy, napríklad v prípade ciroku doviezla Čína v júli 220.000 ton. To je o 62,5 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Aj v porovnaní s júnom je to výrazný pokles, keď v júni doviezla Čína 450.000 ton ciroku.Údaje colnej správy nepoukazujú na dovoz z jednotlivých krajín, Čína však takmer všetok cirok dováža z USA. Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sú však v poslednom období na bode mrazu po tom, ako americký prezident Donald Trump začal od marca s dovoznými clami na čínske výrobky. Najskôr to boli clá na oceľ a hliník, ktoré sa dotkli aj iných krajín, neskôr to boli vysoké dovozné clá výhradne na čínske produkty.Najnovšie údaje čínskej colnej správy zároveň poukazujú na pokles dovozu kukurice, pšenice a jačmeňa. Čo sa týka kukurice, Čína doviezla v júli 330.000 ton tejto komodity, o 63,7 % menej ako v júli minulého roka. Dovoz pšenice klesol o vyše 43 % na 140.000 ton a dovoz jačmeňa zhruba o 16 % na 600.000 ton. Približne tretinu pšenice a kukurice dováža Čína zo Spojených štátov.Podľa analytikov tam úlohu zohrali dva faktory. Na jednej strane sa zvýšili medzinárodné ceny komodít, keďže najväčší producenti očakávajú nižšie úrody, na druhej to je obchodný spor USA a Číny, ktorý obmedzil dovoz obilia z USA.