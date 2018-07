Dovoz sóje z USA farmárov v EÚ podľa ministerky Klöcknerovej nezaťaží

Na archívnej snímke sójové pole. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. júla (TASR) - Nemecko je podľa spolkovej ministerky poľnohospodárstva Julie Klöcknerovej odkázané na dovoz sóje. Iba tak ľahšie pokryje potrebu krmiva pre hospodárske zvieratá. Preto na správu, že jej bude dovážať zo Spojených štátov viac, reagovala kladne.Ministerka Klöcknerová pre denník Passauer Neue Presse uviedla, že dohoda, ktorá sa dosiahla tento týždeň vo Washingtone na rokovaní prezidenta Donalda Trumpa a predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, európskych farmárov dodatočne nijako nezaťaží.Sója sa doteraz do EÚ dováža najmä z Južnej Ameriky.Dohodu o exporte sóje z USA do Európy označil americký prezident po rokovaní zaJeho minister obchodu Wilbur Ross uviedol, že vo štvrtok (26.7.) sa v Bielom dome hovorilo aj o dovoze všetkých ostatných amerických agrárnych produktov do Európy.