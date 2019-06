Dovozca áut z Nemecka pripravil štát na daniach o 450.000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Firma, ktorá dovážala autá na trh z Nemecka, pripravila štát na daniach o 450.000 eur. Zistili to colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). TASR o tom informovala hovorkyňa finančného riaditeľstva Ivana Skokanová.priblížila.Spoločnosť v rámci svojej podnikateľskej činnosti predávala luxusné ojazdené motorové vozidlá dovezené z viacerých autobazárov v Nemecku. Predajca ponúkal na predaj autá prostredníctvom internetovej stránky, prípadne na základe požiadavky zákazníkov o kúpu vozidla obchodník vycestoval do iného členského štátu Európskej únie, kde ho mal kúpiť, a následne doviezť na Slovensko. Pri takto nadobudnutých vozidlách mal uplatniť režim intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru. To však podľa kriminalistov nerobil.V prípade dokázania viny hrozí podozrivým osobám z daňových trestných činov trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.