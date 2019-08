Doživotne odsúdení majú možnosť podmienečného prepustenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 1. augusta (TASR) - Doživotne odsúdení získali možnosť podmienečného prepustenia po odpykaní 25-ročného trestu. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť vo štvrtok. Nová právna úprava reaguje na európsku legislatívu. Podľa novely je tiež možné uložiť trest domáceho väzenia až na štyri roky, doposiaľ to bolo na dva roky. Novinkou je aj zavedenie trestného činu falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie.Dôvod na obavy, že by sa "dostali z väzenia, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nevidí. Podmienky sú podľa jeho slov prísne." skonštatoval. Argumentuje rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten podľa jeho slov rozhodol, že doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia nie sú v súlade s ľudskými právami.Po novom možno uložiť trest domáceho väzenia za trestný čin, ktorého dolná hranica bude do štyroch rokov a horná hranica maximálne desať rokov.informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.Podľa zákona bude odteraz samosudca rozhodovať vo všetkých prípadoch s výnimkou obzvlášť závažných zločinov, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou najmenej dvanásť rokov. V týchto veciach bude rozhodovať senát.Právnou úpravou sa zároveň dopĺňa katalóg trestných činov v oblasti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, a tiež nezákonného obchodu s tabakom a tabakovými výrobkami. Úprava sa odvíja od smernice Európskeho parlamentu zaoberajúcou sa kriminalitou súvisiacou s čerpaním eurofondov.