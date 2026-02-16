Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.2.2026
 Meniny má Ida
16. februára 2026

Doživotne odsúdený Ľubor Masár žiadal obnovu konania, návrh nakoniec stiahol


Krajský súd v Bratislave mal vo februári rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania Ľubora Masára, ktorý si odpykáva ...



lubor masar e1745405599472 676x451 16.2.2026 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave mal vo februári rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania Ľubora Masára, ktorý si odpykáva doživotný trest za vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej z roku 1990. Ako však pre SITA uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, súd zobral na vedomie späťvzatie návrhu zo strany odsúdeného.


Okresný súd v Trenčíne naposledy v máji 2025 zamietol žiadosť Masára o podmienečné prepustenie. Odsúdený súd nepresvedčil o tom, že by na slobode viedol riadny život, opieral sa pritom o závery znalcov, aj o hodnotenie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave.

Ľubora Masára odsúdili spolu s Jánom Molnárom za lúpežnú vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej a dokaličenie jej manžela z augusta 1990. Brutálny čin spáchali v Rakúsku. Masár s Molnárom boli prvými na doživotie odsúdenými Slovákmi po roku 1989.

Ľubor Masár bol odsúdený celkovo šesťkrát, vo väčšine prípadov išlo o majetkovú trestnú činnosť. Väčšinu svojho života prežil za múrmi väzníc v Leopoldove a Ilave, poberá dôchodok 350 eur mesačne.


Zdroj: SITA.sk - Doživotne odsúdený Ľubor Masár žiadal obnovu konania, návrh nakoniec stiahol © SITA Všetky práva vyhradené.

