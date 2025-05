Doživotne odsúdený Ľubor Masár zostáva vo väzení, súd ho ani po desaťročiach na slobodu nepustil

Brutálny čin

Až do smrti bude žiť s nálepkou vraha

14.5.2025 (SITA.sk) - Na doživotie odsúdený Ľubor Masár zostáva naďalej za mrežami, kde žije už takmer 35 rokov, z toho 25 rokov bol na samotke. Okresný súd v Trenčíne v stredu zamietol jeho žiadosť o podmienečné prepustenie Masár súd nepresvedčil o tom, že by na slobode viedol riadny život, opieral sa pritom o závery znalcov, aj o hodnotenie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Ilave. Proti uzneseniu súdu podal nespokojný Masár sťažnosť. Zamietnutie jeho žiadosti o prepustenie nechcel komentovať.Ľubora Masára odsúdili spolu s Jánom Molnárom za lúpežnú vraždu Holanďanky Gabrielly Widdershovenovej – Groenovej a dokaličenie jej manžela z augusta 1990, brutálny čin spáchali v Rakúsku. Masár s Molnárom boli prvými na doživotie odsúdenými Slovákmi po roku 1989.Masár sa v stredu pri rozhodovaní súdu o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie ospravedlnil za skutok, ktorý ho dostal na desaťročia za väzenské múry. Podľa jeho vyjadrenia sa prostredníctvom inej osoby ospravedlnil aj poškodenému René Widdershovenovi, ktorý brutálny útok dvojice Slovákov prežil, aj keď s trvalými následkami na zdraví.Masár pripustil, že až do smrti bude žiť s nálepkou vraha. Súdu povedal, že je pripravený žiť "vonku" bez toho, aby páchal trestnú činnosť. V Trnave u svojej takmer 90-ročnej mamy má, ako povedal, pripravenú izbu, aj napriek dôchodkovému veku je ochotný po prepustení pracovať. Väčšinu svojho života prežil za múrmi väzníc v Leopoldove a Ilave, poberá dôchodok 350 eur mesačne.Masár tvrdí, že vždy, keď mal možnosť pracovať, využil ju. Sám seba označuje za najdlhšie pracujúceho väzňa na Slovensku. Aj keď má už 66 rokov, začal minulý rok študovať na strojárskej strednej škole odbor strojárstvo - podnikanie a služby, chcel by získať maturitu. Spomenul, že na polroku mal na vysvedčení tri trojky, jednu z nich si chce do konca školského roka opraviť.Ľubor Masár bol odsúdený celkovo šesťkrát, vo väčšine prípadov išlo o majetkovú trestnú činnosť.