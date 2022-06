Dozorcu z tábora Sachsenhausen dobehla po rokoch spravodlivosť, odsúdili ho ako 101-ročného (foto)

Člen krídla nacistickej strany

Tábor oslobodili Sovieti

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Súd v nemeckom Neuruppine dal 101-ročnému mužovi päťročný trest väzenia za spoluúčasť na zabíjaní ľudí v nacistickom koncentračnom tábore Sachsenhausen počas druhej svetovej vojny. Uznal ho pritom vinným zo spoluúčasti na vraždách v 3 518 prípadoch.Muž, ktorého neidentifikovali, poprel, že by pracoval ako dozorca SS v tábore a napomáhal vražde tisícok väzňov. V inkriminovanom čase vraj pracoval ako poľnohospodársky pracovník pri Pasewalku v severovýchodnom Nemecku.Ako informuje agentúra dpa, súd však považoval za preukázané, že v rokoch 1942 až 1945 pracoval v tábore na predmestí Berlína ako člen polovojenského krídla nacistickej strany. Prokurátori vychádzali z dokumentov týkajúcich sa príslušníka SS s menom, dátumom a miestom narodenia daného muža, ako aj z ďalších dokumentov.Z organizačných dôvodov sa súdny proces, ktorý sa začal v októbri, konal v telocvični v Brandenburgu an der Havel, v mieste bydliska 101-ročného muža. Muž bol spôsobilý postaviť sa pred súd len v obmedzenej miere a každý deň sa mohol zúčastniť na procese len zhruba dve a pol hodiny. Proces niekoľkokrát prerušili zo zdravotných dôvodov a pre pobyty v nemocnici.V tábore Sachsenhausen bolo od jeho vzniku v roku 1936 do roku 1945 väznených viac ako 200-tisíc ľudí. Desiatky tisíc väzňov zomreli v dôsledku hladu, chorôb, nútenej práce, medicínskych experimentov či systematického zabíjania zo strany SS.Presné čísla o zabitých sa líšia, horné odhady sú okolo 100-tisíc, hoci vedci naznačujú, že presnejšie sú pravdepodobne čísla 40- až 50-tisíc. Sachsenhausen v apríli 1945 oslobodili Sovieti, ktorí ho tiež používali na brutálne účely.