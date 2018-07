Dozorný úrad USA:Taliban stratil kontrolu nad troma afganskými okresmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 31. júla (TASR) - Militanti z radikálneho hnutia Taliban stratili prvýkrát od roku 2016 kontrolu nad okresmi v Afganistane. V správe zverejnenej v utorok to uviedol Úrad osobitného hlavného inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR), z ktorej citovala tlačová agentúra DPA.Taliban ovládal v polovici mája 56 z vyše 400 okresov po celej krajine, čo je pokles oproti 59 okresom v januári. Informoval o tom spomínaný dozorný úrad zriadený americkým Kongresom.V polovici mája mala afganská vláda pod kontrolou 56,3 percenta všetkých okresov, čo nepredstavovalo žiadnu zmenu v porovnaní s posledným štvrťrokom roka 2017, ale znamenalo to mierny pokles oproti 57 percentám hláseným v máji 2017, oznámil SIGAR.V provincii Uruzgán Taliban kontroluje alebo si udržiava vplyv nad štyrmi zo šiestich okresov a nad 53 percentami jej obyvateľstva. V provincii Kundúz militanti ovládajú päť zo siedmich okresov a 62 percent obyvateľstva. Taliban má silnú kontrolu takisto v provincii Helmand, kde je pod jeho vládou deväť zo 14 okresov, čiže 65 percent jej populácie.Správa SIGAR tiež poukazuje na vysoký počet obetí v radoch afganskej armády: vládne sily prišli od apríla 2017 do polovice mája tohto roka o približne 8500 príslušníkov - teda priemerne o 23 za deň.