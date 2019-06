DPB už vypravil prvých päť nakúpených ojazdených autobusov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) už vypravil do ulíc hlavného mesta prvých päť kĺbových autobusov z 11 nakúpených ojazdených autobusov z Rakúska a Nemecka. Nasadené sú na linke MHD 75. DPB ich však nasadí aj na iné linky. Podnik o tom informuje na svojom webe.DPB musel nakúpiť ojazdené autobusy zo zahraničia, aby zvýšil kapacitu kĺbových autobusov počas výluky električkovej dopravy na Karlovesko – dúbravskej radiále, ktorá sa bude do septembra 2020 rekonštruovať.Na nakúpené ojazdené autobusy značky MAN NG 313 bola vykonaná povinná kontrola originality, technické a emisné prehliadky, administratívne úkony spojené s prihlásením vozidiel a získaním evidenčných značiek.spresnil podnik. Interiér vozidla je označený štandardnými piktogramami, dopytové tlačidlá pre cestujúcich ostali v pôvodnom vyhotovení. Všetky vozidlá prešli revíznou kontrolou, predprevádzkovou údržbou a drobnými úpravami interiéru a exteriéru.spresnil DPB.Ostatných šesť nakúpených vozidiel značky Solaris Urbino 18 sa budú do premávky zaraďovať postupne ihneď po tom, keď sa im vybaví potrebná dokumentácia. Tieto autobusy sú trojdverové, nízkopodlažné a plne klimatizované s celkovým počtom miest pre 152 cestujúcich. DPB ich plánuje v najbližších dňoch nasadiť na linky 75 a 59.Dopravný podnik nakúpil autobusy vo výške 100.000 eur bez DPH." tvrdí DPB. Deklaruje, že technický stav všetkých vozidiel bol preverený ešte pred nákupom.