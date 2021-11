DPD otvára v Bratislave novú pobočku. Za hodinu dokáže spracovať až 10-tisíc balíkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2021 (Webnoviny.sk) -Nové depo vyrástlo na ploche 27.933 m2, pričom samotné budovy zaberajú 7-tisíc m2. Výška investície dosiahla 20 miliónov eur. "Ide o doteraz najväčšiu investíciu spoločnosti DPD na Slovensku. Dopyt po kuriérskych službách prudko rastie a vďaka špičkovým technológiám a vyššej kapacite dokážeme teraz pracovať efektívnejšie a poskytovať ešte lepšiu podporu našim zákazníkom," hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku. Nové priestory budú slúžiť ako rozvozové depo pre oblasť Bratislavy, ale aj ako regionálne triediace stredisko pre celé Slovensko. Vďaka moderným technológiám a väčšiemu počtu brán plne nahradí a doplní kapacity pôvodnej pobočky DPD v Bratislave.Linka na automatické triedenie balíkov dokáže pracovať úplne bez zásahu zamestnancov. Každý balík naskenuje, odváži a zmeria. Zásielke tiež systém vyhotoví fotodokumentáciu. Následne linka balík zatriedi tak, aby sa dostal čo najskôr ku konečnému adresátovi, a to všetko pri rýchlosti 2,8 metra za sekundu. Vstup do skladu zabezpečí 12 brán pre kamióny a 28 brán pre kontajnerovú dopravu. Priamo pre kuriérov bude k dispozícií 99 brán. Vďaka tomu bude môcť nová pobočka DPD spracovať až takmer 10 000 balíkov za hodinu. "Táto investícia nám umožní spracovať väčšie množstvo zásielok, ktoré smerujú nielen na domáci trh, ale aj za hranice. Pre našich zákazníkov na Slovensku to znamená, že môžu využiť rýchlejšie prepravné časy a efektívnejšie doručovať tovar pre svojich zahraničných odberateľov," vysvetľuje Peter Pavuk.Nové priestory spĺňajú tiež prísne štandardy na bezemisné doručovanie, ku ktorým sa spoločnosť DPD zaviazala. V bratislavskom depe bude až 51 nabíjacích staníc pre kuriérske automobily a ďalšie dve pre zákazníkov spoločnosti. DPD chce zásielky v Bratislave doručovať výlučne pomocou elektrických vozidiel od roku 2025. Nová infraštruktúra skladových priestorov je na to pripravená.Informačný servis