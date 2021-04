DPDgroup zanalyzovala, ako sa zmenilo správanie zákazníkov e-shopov počas pandémie

Zákazníci žiadajú rýchlosť a presnosť

Záleží aj na ekológii

Väčšina ostane verná e-shopom aj po pandémii

V e-shopoch pribudli seniori

19.4.2021 (Webnoviny.sk) -Predtým na e-shopoch najviac objednávaný tovar - odevy, módne doplnky a obuv, predbehli potraviny. Vzhľadom na lockdownové opatrenia si spotrebitelia zvykli na objednávanie produktov z potravinárskych reťazcov, ako aj na polotovary a hotové jedlá. Nové inovatívne prístupy e-commerce predajcov sa stali základom pre úspech počas krízy. Na prvom mieste u zákazníkov e-shopov sú rýchlosť a presnosť doručenia tovarov, preto stále narastá počet tých, ktorí sú schopní doručiť tovar príjemcovi už na druhý deň po vytvorení objednávky. Dôležitými pre zákazníkov sú aj ďalšie služby – doručenie zásielky bezkontaktne a tiež výber z viacerých možností prevzatia balíka. DPD Slovensko už počas prvej vlny pandémie prišlo s inováciou a uviedlo do praxe skôr, ako pôvodne plánovalo, novú službu doručovania zásielok na základe PIN-kódu. Túto praktickú bezkontaktnú formu doručovania oceňujú majitelia e-shopov a predovšetkým príjemcovia balíkov. "Zavedenie doručenia zásielky na základe PIN kódu prináša väčšiu bezpečnosť z pohľadu skrátenia kontaktu kuriéra a príjemcu pri preberaní zásielky, či vyššej bezpečností osobných údajov príjemcov Zvýšilo aj možnosti včasného doručenia," povedal Peter Pavuk, generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD.DPDgroup vo svojej analýze poukazuje na rozdiely medzi jednotlivými typmi nakupujúcich od mileniálov po seniorov, od zbehlých zákazníkov po nováčikov, ktoré by si mali majitelia e-shopov všímať a následne im prispôsobovať napríklad aj výber kuriérskej firmy. Zákazníkov súčasnosti veľmi zaujíma ekologický aspekt doručovania balíkov, čoraz viac vyhľadávajú ekologické výrobky či služby a očakávajú, že aj e-shopy prispejú k znižovaniu uhlíkovej stopy, teda k zlepšovaniu čistoty ovzdušia. DPD považuje ochranu životného prostredia najmä v podobe znižovania emisií za základnú filozofiu spoločnosti, a preto doručuje balíky príjemcom uhlíkovo neutrálne. Balíky, doručené cez DPD nezanechávajú stopu na životnom prostredí. DPD rozširuje aj doručovanie elektrickými dodávkami, čím sa snaží znížiť dopad na životné prostredie priamo v mieste svojho pôsobenia. "Pri doručovaní na Slovensku prispievame k znižovaniu lokálnej záťaže pomocou nízko emisných doručovacích vozidiel v 18 mestách už od roku 2019 a našu flotilu naďalej rozširujeme. Do roku 2025 sme sa zároveň zaviazali, že v Bratislave budeme doručovať výlučne týmto typom vozidiel. Zároveň sa zameriame aj na energetickú náročnosť a alternatívne zdroje energií," povedal Peter Pavuk.Pri celkovom zvýšení frekvencie nákupov v internetových obchodoch si zákazníci zvykli nakupovať nielen u veľkých a známych značiek, ale aj u malých predajcov. Prejavil sa záujem o miestne a národné značky, zákazníci sú ochotnejší nakupovať aj v doteraz neznámych či v úplne nových internetových obchodoch. Dopyt po doručovaní priamo domov neutíchal ani počas uvoľnenia po prvej vlne pandémie v lete 2020, kedy sa otvorili kamenné predajne. Aj štúdia DPDgroup o zmenách v správaní zákazníkov ukazuje, že ľudia nechcú meniť svoje nové návyky a. Keďže je nakupovanie cez internet bezpečné a finančne výhodné, navyše rastie počet e-shopov a možnosti výberu, je len málo dôvodov, prečo by sa mali spotrebitelia vzdať pohodlia, rozmanitosti a výhodných cien, ktoré im e-commerce ponúka. "Myslíme si, že dobrá skúsenosť príjemcov aj s poslednou míľou pri doručení tovaru posilní pozície e-shopov, ktoré konzumentom rozširujú možnosti a variabilnosť ponúkaného tovaru v porovnaní s ponukou kamenných predajniach. Vidíme to ako príležitosť pre ďalšie inovácie, ktoré skvalitnia celkové odvetvie e-commers," dodal Peter Pavuk.Zaujímavými zákazníkmi sú tzv. senior e-shopperi, ľudia od 55 rokov vyššie, ktorí tvorili v období pred pandémiou skôr malú skupinku. Správajú sa ako noví zákazníci, ktorí nakupujú online skôr z nutnosti ako s radosťou, záleží im najmä na dôveryhodnosti internetových predajní, pričom pri doručovaní zásielok volia skôr konzervatívnejšie spôsoby ako mladší a skúsenejší internetoví nakupujúci. Seniori si vyhľadávajú tovar na e-shopoch väčšinou cez počítač či notebook, nepoužívajú v takom množstve smartfóny ako mladšie generácie, a nie sú ani zďaleka tak aktívni na sociálnych sieťach, čo znamená, že ich výber až tak neovplyvňujú reklamy. Vo všeobecnosti majú tradičnejšie nákupné správanie – využívajú nástroje či webové stránky na porovnávanie cien, čítajú popisy k produktom, platia skôr platobnými kartami ako digitálnymi peňaženkami, čo by si mali internetoví predajcovia všímať a prispôsobovať svoje e-shopy aj staršej generácii.Najnovšia analýza spotrebiteľského správania DPDgroup je už štvrtým barometrom, ktorý priniesol zaujímavé zistenia v online nakupovaní. Za obdobie poznačené koronavírusovou pandémiou je najvýraznejšou zmenou oproti minulosti nielen všeobecný obrovský dopyt po internetových predajniach a doručovaní balíkov do domácností, ale aj zmena v myslení spotrebiteľov, ktorým omnoho viac záleží na udržateľnosti – dopyt po ekologických možnostiach doručenia, kúpa použitého tovaru či viac pozornosti venovanej recyklovateľnosti produktov.