DPMK chce ďalšie možné štrajky zastaviť neodkladným opatrením

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. mája (TASR) – Návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia chce Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) dosiahnuť, aby sa odborové organizácie zdržali konania, ktorým by dochádzalo k pokračovaniu štrajku. Ako zamestnávateľ ho plánuje podať na súd v najbližších dňoch. Vyhlásili to vedenie DPMK a mesta Košice na brífingu po tom, ako mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Košiciach vo štvrtok ráno ochromil dvojhodinový ostrý štrajk. Naďalej trvajú na tom, že bol nezákonný.Napriek odmietnutiu zo strany odborárov po utorkovom (7. 5.) neúspešnom spoločnom rokovaní DPMK poslalo oficiálnu žiadosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu. Odborári argumentovali, že nie je potrebný, keďže sa v tomto prípade riadia ústavou, nie zákonom o kolektívnom vyjednávaní.Podľa advokáta zamestnávateľa Štefana Demka ide o spor o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy.tvrdí s tým, že obe odborové organizácie nepostupovali pri vyhlasovaní štrajku v súlade s tým zákonom, len sa všeobecne odvolali na ustanovenia ústavy, čo podľa neho neprichádza do úvahy. Ako hovorí, okrem iného nebola splnená ani oznamovacia povinnosť v určenej lehote.povedal predseda Predstavenstva DPMK a riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop. Zopakoval, že v súčasnosti DPMK ani mesto Košice ako jeho 100-percentný akcionár, nemajú vo svojich rozpočtoch vyčlenené finančné krytie na zvýšenie mzdových nákladov a je potrebné prijať príslušné opatrenia.Odborárov žiadali, aby počkali do 30. júna.povedal generálny riaditeľ dopravného podniku Vladimír Padyšák.Ako uzavreli, po rannom štrajku analyzujú skutkový stav a o ďalšom postupe DPMK rozhodnú v najbližších dňoch, respektíve hodinách.Predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová a predseda základnej odborovej organizácie vodičov mestskej hromadnej dopravy pri DPMK Ivan Horváth na tieto vyjadrenia odmietli reagovať. Ako predtým uviedli, do štrajku sa zapojilo viac ako 180 vodičov autobusov a električiek DPMK, nepremávalo viac ako 97 percent MHD.