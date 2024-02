DPOH uvádza premiéru rozprávky J. Gorduliča Terezka a Stratočas

Premiéru dobrodružnej rozprávky s pesničkami o záchrane Bratislavy z pera Jána Gorduliča uvádza v piatok bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH). Réžie inscenácie Terezka a Stratočas sa ujal Gejza Dezorz. V poradí druhú premiéru aktuálnej sezóny predstavilo divadlo na piatkovej tlačovej konferencii.



Pri vzniku rozprávky stála riaditeľka DPOH Valeria Schulczová, ktorá na spoluprácu oslovila scenáristu a stand up komika Jána Gorduliča. Svoju prvú divadelnú hru napísal priamo pre DPOH.

Hlavnou postavou príbehu je Terezka, ktorá trávi všetok svoj čas pozeraním sa do mobilu. Nevníma okolitý svet, jeho krásu ale ani jeho nástrahy. Realita pre ňu takmer neexistuje a jej rodičia, kamaráti, susedia sú na tom rovnako. Každý z nich prežíva svoj život sám, osamelý, iba so svojim telefónom, postupne sa navzájom odcudzujú. "Záhadný vírus napadne mobily ľudí. Všetci len 'čumia' do telefónov, prestane fungovať mesto, ľudia prestanú robiť svoju prácu, chodiť von, prestanú sa kamarátiť. Jediná Terezka, ktorej mama zobrala telefón za zlé známky, je precitnutá, zistí, že sa niečo deje a za pomoci mestských postavičiek, ako čert, vodník, rusalka, musí poraziť záhadnú postavu, ktorá tento vírus rozoslala," priblížil pre TASR Gordulič rozprávku, ktorá zdôrazňuje, ako je dôležité nájsť si na svojich blízkych čas.



Príbeh zavedie deti na tajomné miesta Bratislavy, stretnú aj vynálezcu Kempelena, dunajskú rusalku Rosavu, cholerického Vodníka, ktorý má rád, keď do Dunaja padajú veci, Čerta, ktorý uznáva klamárov a podvodníkov, a Včelárku, ktorá vie, že včely majú dôležité miesto aj v meste. Spoločne pomôžu Terezke zastaviť Startočasa, ktorý chce zničiť nielen mesto, ale aj jeho obyvateľov.

Gordulič, ktorý sa inšpiroval i Bratislavskými povesťami Márii Ďuríčkovej, potvrdil, že jeho moderná rozprávka písaná pre deti od ôsmich rokov, môže osloviť aj dospelých. "Jednoznačne, je tam aj scéna, kde Terezka zistí, že aj s jej rodičmi je problém," upozorňuje autor hry, ktorej nechýba odkaz na fakt, že od obrazoviek mobilov nie sú niekoľko hodín denne závislí len mladí ľudia.



V réžii Dezorza, ktorý pôvodnú divadelnú hru radí do žánru tzv. mestskej fantasy, sa v postave Terezky prvýkrát v DPOH predstaví herečka Viktória Šuplatová. V dvojrolách ostatných postáv uvidia diváci Kristínu Tormovú, Romana Pomajba, Bronislavu Kováčikovú a Petra Kadlečíka. Dramaturgičkou inscenácie je Darina Abrahámová. Projekcie vytvorili animátorky Michaela Čopíková a Veronika Obertová z Ové Pictures.