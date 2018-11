Draghi: Neexistuje dôvod, prečo by rast ekonomiky eurozóny mal skončiť

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 16. novembra (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi uviedol, že inflácia sa možno bude zvyšovať pomalšie, než sa predpokladalo. Dôvodom je množstvo neistôt v eurozóne. Na druhej strane však zdôraznil, že neexistuje dôvod, prečo by sa expanzia ekonomiky eurozóny mala náhle skončiť.Draghi potvrdil, že ECB plánuje do konca roka ukončiť program nákupu aktív. Pokiaľ ide o vyhliadky ekonomiky, bol však opatrnejší a upozornil, že zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien môže byť pomalšie.uviedol Draghi na bankovej konferencii. To by podľa neho ovplyvnilo rýchlosť rastu inflácie.Podľa Draghiho však ekonomika eurozóny bude pokračovať v raste.Postupné spomaľovanie je podľa neho normálne a tempo rastu sa približuje k svojmu dlhodobému potenciálu.ECB už dlhší čas plánuje, že na konci tohto roka uzavrie program nákupu dlhopisov v celkovom objeme 2,6 bilióna eur. Úrokové sadzby však majú zostať na rekordných minimách prinajmenšom do konca budúceho leta.