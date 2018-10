Draghi: Riziká ohrozujúce eurozónu sú vyvážené

Mario Draghi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi po štvrtkovom zasadnutí Rady guvernérov povedal, že riziká ohrozujúce eurozónu sú "vyvážené" aj napriek neistote v oblasti obchodu a geopolitickým obavám.Rada guvernérov na štvrtkovom zasadnutí v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií zostala na 0 %, sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostala na 0,25 % a depozitná sadzba na -0,40 %.uviedol Draghi na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov.Rada tiež potvrdila, že bude do konca decembra 2018 pokračovať v programe nákupu aktív, pričom objem čistých mesačných nákupov sa znížil na 15 miliárd eur z 30 miliárd eur.Riziká ohrozujúce rastové vyhliadky eurozóny sú podľa Draghiho vyvážené. Dodal, že najväčšími rizikami zostáva protekcionizmus, zraniteľnosť rozvíjajúcich sa trhov a volatilita finančných trhov.Inflácia zostáva podľa Draghiho utlmená, ale na konci tohto roka by sa mala zrýchliť.uviedol Draghi.Inflačné tlaky ani zvyšovanie miezd podľa Draghiho nie sú krátkodobé.Euro po Draghiho vyhláseniach posilnilo a jeho kurz voči doláru vzrástol na 1,1428 USD/EUR. Voči libre spoločná mena posilnila na 3-týždňové maximum 0,8858 GBP/EUR.Šéf ECB tiež upozornil, že aby opatrenia banky mali skutočný pozitívny vplyv na reálnu ekonomiku, musia k tomu prispieť aj vlády zvýšením dlhodobých rastových potenciálov vo svojich ekonomikách a znížením ich zraniteľnosti. Preto vyzval na výrazné urýchlenie realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny, ktoré by zvýšili ich odolnosť, znížili štrukturálnu nezamestnanosť, podporili produktivitu a rastový potenciál.Draghi tiež upozornil, že v čase expanzie je potrebná obnova "fiškálnych vankúšov". "