Draghi znova vyzval na vytvorenie spoločného systému poistenia vkladov

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. júla (TASR) - Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi v pondelok znova vyzval na vytvorenie spoločného systému poistenia bankových vkladov v eurozóne po tom, ako lídri Európskej únie (EÚ) na júnovom summite debatu o ňom odložili. ECB považuje európsky systém poistenia vkladov (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) za kľúčový na podporu dôvery vkladateľov v banky naprieč menovým blokom, vyhlásil Draghi.Lídri EÚ však nedosiahli dohodu o tejto záležitosti na júnovom summite, čiastočne pre odmietavý postoj Nemecka, a nechali riešenie tejto a ďalších problematických otázok, ako je napríklad spoločný rozpočet eurozóny, na bližšie nedefinovanú budúcnosť.Draghi však výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske záležitosti povedal, že eurozóna by nemala túto tému odkladať.Nemecko dlhodobo nesúhlasí s EDIS. Argumentuje, že Berlín by tak mohol dostať účet za zlyhanie bánk vo finančne nezodpovedných členských štátoch eurozóny.Nemecká centrálna banka podmienila poskytovanie záruk za vklady bánk v iných krajinách euroregiónu znižovaním rizík týchto finančných ústavov. Ide najmä o nesplácané úvery a veľké objemy štátnych dlhopisov jednotlivých krajín v portfóliu ich komerčných bánk.Draghi namietol, že banky v euroregióne už podstatne znížili počet zlých úverov a iných toxických aktív a zvýšili svoje kapitálové rezervy o 67 % v porovnaní so situáciou pred 10 rokmi.Prezident ECB zároveň zopakoval svoju výzvu na posilnenie záchranného fondu eurozóny a na jehoteda podporu hospodárstva počas recesií v širšom euroregióne.