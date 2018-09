Drahšie skládkovanie prinesie vyššiu mieru triedenia odpadu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovensko v súčasnosti až dve tretiny odpadu ukladá na skládky. Do roku 2035 sa toto množstvo má znížiť na desatinu. Pokiaľ parlament schváli zvýšenie poplatkov za skládkovanie, malo by to pomôcť tomu, aby sa na Slovensku odpad viac triedil, alebo energeticky zhodnocoval. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.upozornil Christenko s tým, že najväčší dosah bude mať táto zmena predovšetkým na komunálnu sféru.vysvetlil Christenko.Odvoz a likvidácia odpadu je na Slovensku v porovnaní so susednými krajinami lacnejšia služba, ktorá príliš nezaťažuje rodinné rozpočty.konštatoval Christenko, podľa ktorého, pokiaľ obce nechcú platiť vyššie poplatky, mali by podporovať triedený zber, alebo sa snažiť nájsť investora, ktorý by energeticky zhodnocoval odpad.Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov sa dostala do druhého čítania v Národnej rade SR. Od budúceho roka má byť poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu. Pri menej ako desaťpercentnej úrovni vytriedenia bude v roku 2019 poplatok 17 eur za tonu, o rok neskôr 26 eur za tonu a v roku 2021 ešte o sedem eur viac. Pri viac ako 60-percentnom vytriedení bude v roku 2019 poplatok sedem eur, o rok neskôr osem eur a o ďalší rok 11 eur. V súčasnosti je poplatok priemerne šesť eur.Podľa dohody medzi inštitúciami EÚ do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55 percent odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného komunálneho odpadu mal dosiahnuť 60 percent a do roku 2035 aspoň 65 percent. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65 percent odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 percent. Do roku 2030 by malo na skládkach skončiť maximálne 10 percent komunálneho odpadu. Produkcia komunálneho odpadu na jedného obyvateľa Slovenskej republiky sa pohybuje na úrovni 348 kilogramov za rok, pričom miera separácie predstavuje v priemere 15 percent.