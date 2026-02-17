Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

16. februára 2026

Draisaitl pozná recept na kŕče: Najlepšia je horčica


Podľa osobnej skúsenosti 30-ročnej hviezdy Edmontonu Oilers práve horčica výrazne zmierňuje kŕče.



Zdieľať
Draisaitl pozná recept na kŕče: Najlepšia je horčica

Najlepší spôsob ako sa vyhnúť kŕčom je podľa nemeckého hokejistu Leona Draisaitla konzumácia horčice. Kapitána nemeckého olympijského tímu zachytili v Miláne kamery na striedačke v zápase proti USA počas toho, ako si „vychutnával“ jej malé balenie.


Podľa osobnej skúsenosti 30-ročnej hviezdy Edmontonu Oilers práve horčica výrazne zmierňuje kŕče. „Podľa mňa to funguje najlepšie. Z času na čas, keď mám pocit, že by to na mňa mohlo prísť, som proaktívny a dám si dávku horčice,“ povedal Draisaitl pre DPA. Kyselina octová v horčici môže zmierniť kŕče alebo pôsobiť preventívne, pretože pomáha stimulovať prietok krvi do namáhaných svalov.

Nemci obsadili v základnej C-skupine na ZOH 2026 druhé miesto a o postup z predkola play off zabojujú v utorok proti Francúzsku. Úspešnejší z tejto dvojice sa stretne o deň neskôr vo štvrťfinále so Slovenskom.


