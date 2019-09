Dráma Nech je svetlo sa stala slovenským národným kandidátom na Oscara

Film Nech je svetlo

Ondrík získal Cenu pre najlepšieho herca

Zoznam filmov zaradených do hlasovania o národného nominanta na Oscara, podľa dátumu premiéry:

Tieň jaguára (réžia Pavol Barabáš)

Kapela (r. Ladislav Kaboš)

Ostrým nožom (r. Teodor Kuhn)

Punk je hned! (r. Juraj Šlauka)

Mohyla (r. Andrej Kolenčík)

Obliehanie mesta (r. Zuzana Piussi)

Loli Paradička (r. Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky)

Kto je ďalší? (r. Miro Drobný)

Afrika na Pionieri (r. Marek Slobodník)

Skutok sa stal (r. Barbora Berezňáková)

Nech je svetlo (r. Marko Škop)



12.9.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenským národným kandidátom na Oscara v kategórii cudzojazyčných filmov je dráma Nech je svetlo režiséra Marka Škopa.Rozhodla o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). Tento rok jej členovia a členky vyberali spomedzi 11 prihlásených hraných a dokumentárnych filmov.Nech je svetlo sleduje hlavného hrdinu Milana, ktorý má tri deti a aby zabezpečil rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Keď príde domov na Vianoce, zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny a je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka.Otec sa rozhoduje, čo by mal urobiť a spolu s manželkou Zuzkou postupne zisťujú skutočnú pravdu o svojom synovi, ich rodine, sebe samých aj spoločenstve okolo nich.Štyridsiatnika Milana v dráme stvárnil Milan Ondrík, ktorému jeho výkon vyniesol Cenu pre najlepšieho herca z Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch aj Zvláštne uznanie tamojšej Ekumenickej poroty.Slávnostné udeľovanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied sa uskutoční 9. februára v hollywoodskom Dolby Theatre.