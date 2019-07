DRÁMA: Vodič autobusu skolaboval za volantom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyšný Medzev 6. júla (TASR) – Vodič autobusu v obci Vyšný Medzev v okrese Košice-okolie skolaboval po tom, ako do vozidla nastúpili cestujúci. Autobus prešiel ešte niekoľko metrov, narazil do auta a skončil v jarku. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti s tým, že k zraneniam nedošlo.K dopravnej nehode došlo v piatok (5. 7.) popoludní. „spresnila pre TASR hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová.Vodiča autobusu previezli do jednej z košických nemocníc s podozrením na infarkt.dodala.