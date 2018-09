DRAMATICKÁ ZÁCHRANA: Zo steny Lomnického štítu spadol horolezec

Ilustračné foto. Foto: Facebook - Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE Foto: Facebook - Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE

Vysoké Tatry 11. septembra (TASR) - Leteckí záchranári z Popradu v utorok leteli na pomoc do Vysokých Tatier. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková informovala, že dvaja horolezci liezli západnou stenou Lomnického štítu, pričom jeden z nich vypadol zo steny a pri páde si zlomil nohu.priblížila hovorkyňa.Po preložení na palubu následne pacienta so zlomeninou členka letecky previezli do popradskej nemocnice.