Dramaturg, režisér a politik Martin Porubjak sa narodil pred 75 rokmi

Martin Porubjak, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. mája (TASR) - Martin Porubjak bol popredný slovenský dramaturg a režisér, autor filmových a televíznych scenárov, verejnosť si ho však pamätá aj ako podpredsedu vlády z ponovembrového obdobia. V sobotu 18. mája by sa dožil 75 rokov.Martin Porubjak sa narodil 18. mája 1944 v Bratislave. Vyštudoval dramaturgiu a divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v známom bratislavskom Divadle na korze, ktoré však komunistický režim po nástupe normalizácie v roku 1971 zrušil. Pôsobili tu osobnosti ako Kornel Földvári, Milan Lasica, Július Satinský, Pavol Mikulík, Stano Dančiak či Marián Labuda. Z krátkej histórie súboru si Porubjak najviac cenil inscenácie Ženba a Čakanie na Godota, ktoré malo najväčší počet repríz.Po nedobrovoľnom rozpustení súboru Martin Porubjak pracoval v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV), v Umenovednom ústave SAV a v Osvetovom ústave v Bratislave.K doskám, čo znamenajú svet, sa opäť vrátil v roku 1983, keď začal pracovať v Divadle SNP v Martine. Od roku 1990 pôsobil ako dramaturg v Slovenskom národnom divadle (SND) a takisto vyučoval na Divadelnej fakulte VŠMU.V období Nežnej revolúcie v roku 1989 stál Martin Porubjak pri zrode hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN). V politicky hektickom období, keď bol z funkcie premiéra odvolaný Vladimír Mečiar, postavil sa na čelo novej slovenskej vlády Ján Čarnogurský. V jeho kabinete Martin Porubjak zastával funkciu vicepremiéra, vo funkcii bol od 23. apríla 1991 do 24. júna 1992. Stal sa tiež predsedom Občianskej demokratickej únie (ODÚ), ktorá bola nástupníckym subjektom po Verejnosti proti násiliu (VPN).František Mikloško v Denníku N spomína na Porubjaka ako naPo neúspechu ODÚ vo voľbách v roku 1992 (získala 4,04 percenta) sa Martin Porubjak vrátil z politiky späť k divadlu.Spolupracoval s divadelnými scénami na Slovensku i v zahraničí. Išlo predovšetkým o Radošinské naivné divadlo (RND), Divadlo Astorka – Korzo '90, Novú scénu, Štúdio L+S a trnavské Divadlo pre deti a mládež (DPDM). Režíroval známe predstavenie Kontrabas od Patricka Süskinda, ktoré v roku 1988 uviedlo Štúdio L+S a hlavnú i jedinú postavu tejto monodrámy stvárnil Martin Huba.Ako dramaturg sa Porubjak podieľal napríklad na predstaveniach Cyrano od Edmonda Rostanda (Divadlo Astorka Korzo '90, 1993), alebo Čechovov Višňový sad (Činohra SND, 1995). Predstavenie Demokrati, ktoré napísal Viliam Klimáček na základe známej predlohy Janka Jesenského, uviedla Činohra SND v roku 1997 a Martin Porubjak bol jeho dramaturgom i režisérom. V tom istom roku režíroval v Štúdiu L+S aj ďalšiu divácky úspešnú hru Kumšt, ktorej autorom je Yasmina Reza. Ako dramaturg sa podpísal pod známu inscenáciu Tančiareň (Činohra SND, 2001).Venoval sa prekladom divadelných hier z nemčiny a ruštiny, a tiež publikačnej činnosti. Písal divadelné a filmové scenáre, bol napríklad spoluautorom scenára k filmu Útek do Budína, ktorý nakrútil Miloslav Luther v roku 2003.Dramaturg a režisér Martin Porubjak zomrel 27. marca 2015 v Brne. SND ho na svojej internetovej stránke charakterizuje ako človeka, ktorý osobne, láskavo, múdro, ale aj provokatívne odovzdával svoje poznanie medzi stohmi kníh, priamo vo svojom byte, nehľadiac na čas.uviedla stránka SND o Martinovi Porubjakovi.